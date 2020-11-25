Koca: "Bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı"

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Türkiye, yaygın filyasyon yapılması, vakaların hızlı tespiti, ülke genelinde standart tedavi protokollerinin uygulanması, erken tedaviye başlanması, evde izole edilen hastalara ilaç temini ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz gerçekleştirilmesi yönünden dünyada fark yaratan bir ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür." dedi.

Bakan Fahrettin Koca, "(Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Koca, "Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu, Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir." açıklamasını paylaştı.

"Salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız"

Bakan Koca, "Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız." dedi.

Koca, "(Kovid-19) Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "(Kovid-19 salgınıyla mücadele) Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var." hatırlatmasında bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, "Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak Bilim Kurulu'muzun belirleyeceği algoritmayla risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar"

Bakan Koca, "Ülkemizin batı yakasında hızlı artışlar oldu. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar." dedi.

Koca, "Tedbirlere tavizsiz uyarsak artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa, daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla, toplumda güven sarsıcı polemiklerle harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum." yorumunda bulundu.

"Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var"

Bakan Koca açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin, 'hasta olursam sağlık çalışanlarımız nasılsa tedavimi yapar' kolaycılığına düşmesin, bu bir hak ihlalidir. Ankara'da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir'de ciddi anlamda vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz. İzmir'de özellikle tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum."

"50 milyon doz aşı için imza atıldı"

Bakan Koca, Çin menşeli Sinovac aşısına ilişkin, "Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı." dedi.

Koca, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz 1 hafta-10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda değerlendirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, "Çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla hızla başlayalım istiyoruz." ifadesini konuştu.

Bakan Fahrettin Koca, grip aşısı ile ilgili sorulan soruyu, "Birkaç gün içerisinde daha da genişleteceğiz, 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik, muhtemelen 70, 65 ve bir hafta, 10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız." şeklinde cevapladı.

Koca, Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin, "Nisan ayında zatürre oranı yüzde 30'lara yakındı, şu anda yüzde 3,4. Zatürre oranının azalmış olmasının en büyük sebebi önceden ve erken dönemde kullanılan ilaçlar. Bu ilaçları vatandaşımızın hassasiyetle uygulamasını söylemek istiyorum." dedi.

"Verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum"

Bakan Koca, "Kaybettiğimiz hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisine başlanmayan ve ilacını almayan kişiler." ifadelerini kullandı.

Koca, "Erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım, bu dönemde en ufak grip, nezle benzeri belirtilerin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim" diye konuştu.

Bakan Koca, "Bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 28 bin 351 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koca, Kovid-19 test ücretine ilişkin, "Vatandaşımız, 250 liradan fazla ücret istenme durumu söz konusu olursa bize müracaat etsin, gereğini yapacağımızdan emin olun. Sadece ücret iadesi değil, lisansın, ruhsatın iptal edilebileceğini özel sektör de vatandaşımız da bilsin." dedi.

"Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız"

Bakan Koca, "Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız." bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, "(Kovid-19 aşısı) Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız." dedi.

Koca, İBB'nin açıkladığı defin rakamlarına ilşkin, "Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili sorulan soruyu, "Önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde sonuçlarını görerek genişletme ya da daraltma önerimizi yapacağız" şeklinde cevapladı.