Koca: “Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak”

Koronavirüs vaka sayısı hızla tırmanışa geçerken Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan şaşırtan paylaşım geldi. Koca, maskenin artık hayatımızdan çıkacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Koronavirüs aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.”