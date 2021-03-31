Koca: "Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var"

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

"Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var." ifadesini kullanan Bakan Koca, aşı tedariki ile ilgili, "Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda yakında daha büyük bir alım potansiyeline sahip olacağız." şeklinde konuştu.

"İngiltere varyantı ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturuyor"

Bakan Koca, "Tablonun bütünü İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir." dedi.

Koca, "İngiltere varyantı 81 ilde 180 bin 448, Güney Afrika varyantı 11 ilde 169, Brezilya varyantı 2 ilde 4, Kaliforniya-New York varyantı 1 ilde 2 örnekle tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

İntranazal aşı

Türkiye'nin yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacağını belirten Koca, "İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa bu aşı, dünyada örneği olmayan bir Kovid aşısı olacaktır." dedi.

"Aşılarından hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır"

Sinovac-Biontech aşılarından hangisini tercih edeceği kişiye bağlı olduğunu belirten Koca, "Sırası gelenler hastanelerden tercihini belirterek randevu almalıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak." dedi.