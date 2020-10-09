Koca: "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sayesinde salgının hızını kestik"

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Valiliğini ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, kentteki programlarında Kovid-19 salgınının bölgedeki seyrini, sağlık altyapısını, yatırımları ve ihtiyaçları değerlendireceklerini söyledi.

Adana'nın, Türkiye'nin en kalabalık 6 ilinden biri olduğunu belirten Koca, "Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen ihtiyaçlara Şehir Hastanemizin sağladığı kapasitenin ve esnek yapılanmanın ne kadar fayda sağladığını gözlemledik. Adana bu açıdan tüm ülkemize örnek bir il oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına değinen Koca, şöyle devam etti:

"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında, geçtiğimiz ay tekrar bir şiddetlenme yaşadık. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçmişti ancak biliyorsunuz bu artış, ülkenin her yanında eşit oranda olmadı. Bazı illerimizde hasta sayılarında istemediğimiz yükselişler gördük, bu bölgelere acil müdahalelerimiz oldu. Bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde sıkıntı yaşamadık."

Koca, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Ülke genelinde vaka sayılarının ve sağlık kuruluşlarımızdaki yükün giderek azaldığını hepimiz görüyoruz ancak bu iyi gidiş, bizi asla ve asla rehavete sürüklememeli." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kurallara riayet etmesinin önemini vurgulayan Koca, "Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Burada bize güç katacak olan, vatandaşlarımızın dikkati ve kurallara riayeti olacaktır." dedi.