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Koca: "Sosyal medya ve WhatsApp'tan 'gizli belge' adıyla yayılan görsel gerçek dışı"

Koca: "Sosyal medya ve WhatsApp'tan 'gizli belge' adıyla yayılan görsel gerçek dışı"
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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.


Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Sosyal medya ve WhatsApp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."

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