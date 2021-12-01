Koca: "Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır"

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19'un Omicron varyantı, aşı programı, salgının seyri ve TURKOVAC aşısı gündemiyle bir araya geldiğini belirtti.

Bilim Kurulu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve izlem merkezinin titizlikle takip ettiği konulardan birinin yeni varyantlar ve bunların salgının seyrine etkileri olduğuna işaret eden Koca, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin takdir edilmesi gereken bir tarama altyapısı ile yeni varyantı tespit ederek kamuoyuyla paylaşmasının son derece değerli olduğunu aktardı.

Koca, yeni varyantların çıkması beklenen bir durum olduğunu ve endişe verici bir gelişme bulunmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlar ile gerçekleşmektedir. Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır"

Bakan Koca, "Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. 17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır." bilgisini paylaştı.

Varyantın dünyada tespit edilmesinin ardından Türkiye'de hızla tedbir alındığını, belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkeye giriş yapmasının geçici olarak durdurulduğunu anımsatan Koca, şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durumun bulunmadığını ve sürecin hassasiyetle izlendiğini bildirdi.

Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği

Sağlık Bakanı Koca, toplantıda yapılan değerlendirmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır.

Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir."

Koca, Omicron varyantının bilinmeyen yönlerine karşı ise halen en güçlü tedbirlerin mesafe ve maske kullanımı olduğuna dikkati çekerek "Kış mevsimi ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre artmıştır. Sağlığımız için zorunlu olmadıkça havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır." uyarısında bulundu.

TURKOVAC için yapılan acil kullanım onayı başvurusu

Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna müracaat edildiğini anımsatarak "Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim." açıklamasında bulundu.