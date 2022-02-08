Koca, TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi

Koca, TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi
banner83
banner80

banner69
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz." ifadesini kullandı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿