Koca: "Vaka sayılarında düşüş başlamıştır"

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta başından itibaren Kovid-19 vaka sayılarının azalmaya başladığını belirterek, gelecek iki hafta içinde önemli düşüşlerin beklendiğini bildirdi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşı TURKOVAC gündemi ile toplandığını belirtti.

Omicron varyantı kaynaklı artan vaka sayılarının son dönemde düşüşe geçtiğinin izlendiğini ifade eden Koca, "Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır. Bu durum, diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, son bir hafta içinde hastaneye yatışların yüzde 28 azaldığını belirterek, en yüksek vaka sayılarının olduğu dönemde sağlık kapasitesinin zorlanmadığını ve sorun yaşanmadığını kaydetti.

"TURKOVAC'ın aile hekimliklerine dağıtımı iki hafta sonra başlayacak"

Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlandığını hatırlatan Koca, "65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır." bilgisini verdi.

Yerli aşı TURKOVAC'ın tüm illere dağıtımının sağlandığını, ilçelere dağıtımına başlandığını aktaran Koca, "İki hafta sonra aile hekimliklerine TURKOVAC aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir." ifadesini kullandı.

"İlaca erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır"

Bakan Koca, Kovid-19'un en çok etkilediği 65 yaş üstündekilerin korunmasının salgın yönetiminin en büyük önceliği olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilaca erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir."