Koca’dan Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: “Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda”

Koca’dan Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: “Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda”
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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin (mide üşütmesi) etkisi azalmış durumda." dedi.

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Koca, çeşitli programlar için geldiği Konya'da, Karatay 9 No'lu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezinin açılışını yaptı.

Erdoğan'ın sağlık durumunu herkesin merak ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."

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