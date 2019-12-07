Kurtulmuş: "Türkiye Akdeniz'deki varlığını bu anlaşma ile ortaya koydu"

Türkiye'de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneği tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Orta Doğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programına katıldı

Libya hükümeti ile 27 Kasım'da imzalanan Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirleyen mutabakata değinen Numan Kurtulmuş, "Bizim için tarihi önemde bir anlaşmadır. Abartısız söylüyorum, Napolyon'un Mısır'ı işgale gitmesiyle başlayan süreçte özellikle Akdeniz'de dağılan o siyasal tavrımızı yeniden gündeme getiren önemli bir anlaşmadır." dedi.

Bu anlaşma ile Akdeniz'de bir münhasır ekonomik bölge oluşturulduğunu bildiren Kurtulmuş, ayrıca AB'de Türkiye'yi karasularına hapseden Yunan yanlısı "Sevilla Haritası"nın da geçersiz kılındığını söyledi.

Kurtulmuş, "Mutabakatla Doğu Akdeniz'deki bütün egemenlik haklarımızı bir şekilde tescil ettik. Koro halinde ne diyorlar, başta Yunanistan, İsrail, Mısır ve AB olmak üzere, 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ne işi var, petrol arayamaz.' Türkiye bu anlaşma ile bizim için doğal hakkımız olan Türkiye'nin kara sularında ve KKTC'nin kara sularında petrol arama meselesini meşru, ulusları hukuk bakımından tescillenmiş bir hale getirmiştir. Türkiye, Akdeniz'den silinmek istenen bir ülke olmaya rıza göstermemiş, Akdeniz'deki varlığını bu anlaşma ile ortaya koymuştur." dedi.