Kuşadası açıklarında bir deprem daha

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.02'de meydana gelen sarsıntının, 6,7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 17,25 kilometre olarak belirlendi.

AFAD, öğle saatlerinde, Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası açıklarında, iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremlerden ilkinin saat 12.56’da, ikincisinin ise 13.10’da gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.10'da meydana gelen sarsıntının, Kuşadası ilçesine 30 kilometre uzaklıkta, 4,7 büyüklüğünde; ikincisinin ise Kuşadası ilçesine 18 km uzaklıkta, 5.1 büyüklüğünde olduğu tespit edildi.