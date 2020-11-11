Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde KKTC saati ile 08.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"KUŞADASI KÖRFEZİ'NDEKİ DEPREME İLİŞKİN OLUMSUZ BİR DURUM İNTİKAL ETMEDİ"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin, merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem dolayasıyla, Kuşadası ilçesinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bu sabah da bir deprem meydana geldiğini aktaran Aksoy, "Daha önceki hasar tespit çalışmaları devam ediyor zaten orada. Arkadaşlarımız ve ekiplerimiz orada. Kuşadası Körfezi'ndeki 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir durum intikal etmedi." ifadelerini kullandı.

AFAD, Kuşadası Körfezi'nde saat 9.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bildirilmişti. Deprem, Aydın'ın yanı sıra İzmir ve çevresinde de hissedilmişti.