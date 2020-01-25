Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'nden "yardıma hazırız" mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Elazığ’da bu akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yayımladığı mesajda, yavru vatan KKTC’nin her zaman Anavatan Türkiye’nin yanında olduğunu vurguladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Depremde can kaybı olmasından derin bir üzüntü duyduk.Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.”

Mesajda, Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği’nin yardım çalışmaları için gerekli girişimleri yaptığı ve yardım kampanyaları hakkında kamuoyunun yarın bilgilendirileceği kaydedildi.