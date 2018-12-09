Laiklik karşıtı söylemlerde bulundu, görevden alındı

Türkiye'de Laiklik karşıtı söylemlerde bulunup kız çocuklarını aşağıladığı iddia edilen "Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü" Profesör Doktor İbrahim Emiroğlu görevden alındı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden Profesör İbrahim Emiroğlu'na ilişkin açıklama geldi.
"Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü" Emiroğlu'nun, rektörlükten izin almadan Güzelbahçe Müftülüğü'nün düzenlediği konferansa katıldığı belirtildi.
Emiroğlu'nun burada yaptığı konuşma, özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.
Laiklik karşıtı söylemlerde bulunup kız çocuklarını aşağıladığı öne sürülen Profesör, Merkez Müdürlüğü görevinden alındı..