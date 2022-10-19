Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin TC Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin sergilediği üstün performansın, diğer katılımcı ülkelerce olduğu kadar Lübnan halkı tarafından da desteklenip takdir edildiğini söyledi.

Tezkerenin görüşmesinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, silahlı kuvvetlerin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasını desteklediklerini kaydetti.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da MHP olarak tezkerenin 1 yıl daha uzatılmasını desteklerini belirtti.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Türkiye'nin bölgeye ciddi bir katkısı olmadığını da iddia etti ve Lübnan'da toplumsal barışın ve istikrarın sağlanması için tezkereye ihtiyaç yok. Orada kalıcı bir barışı sağlamak için antimilitarist, bağımsız uluslararası mekanizmaların çalışmaya ihtiyacı var." diye konuştu.

CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise , "Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar fazla ülkede, fazla sayıda Mehmetçik bulunuyor. Böyle bir ortamda aslında bu kararların çok önemli olduğunu ve bu şekilde alınmasının çok yanlış olduğunu hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Aydın, da 2006 yılında yaşanan İsrail-Lübnan savaşı sonrasında Lübnan'da barışın tesisi ve idamesi amacıyla UNIFIL'in oluşturulduğunu anımsattı. Aydın, Türkiye'nin de kuvvet katkısında bulunduğu UNIFIL'in varlığı sayesinde Lübnan-İsrail sınırındaki göreceli sakinliğin devam ettiğine dikkati çekti. UNIFIL'in görev süresinin son olarak 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldığını dile getiren Aydın, bu kapsamda TBMM'nin son olarak geçen yıl verdiği yetkilendirme süresinin 31 Ekim 2022'de dolacağını ifade etti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada tezkere kabul edildi.