Maden faciasını sosyal medyada paylaşan 12 kişiye işlem başlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 28 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili paylaşımda bulunanlarla ilgili 12 kişiye işlem başlatıldığını açıkladı.Bartın’da yaşanan ve 28 madencinin ölümüne neden olan faciayla ilgili sosyal medyada tepki yağdı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı yükselen tepkiler üzerine bazı kişiler hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır.”