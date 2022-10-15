Maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan işçiler ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Amasra'da incelemelerde bulundu.

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, "110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Patlamadan sonra sağ çıkan ve kurtarılan 58 madencimiz, şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz, kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var." dedi.

Yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 maden işçisi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye getirilen 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi görecek