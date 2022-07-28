Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü bu yıl daha yoğun katılımla kutlanacak

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları kapsamında binlerce kişiye ev sahipliği yapması planlanan "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda, peyzaj, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Daha önce giriş kontrol ünitesi, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, yürüyüş yolu, dinlenme alanı, bin kişilik tribünü olan hipodrom, okçuluk ve cirit alanları ve 500 kişilik tribünü olan güreş sahasının yapıldığı parkta, gençlik kampı alanına da bungalov konaklama evleri, eğitim atölyeleri, yemekhane, kafe, futbol, voleybol ve basketbol sahaları inşa ediliyor.

İlçede 24-26 Ağustos'ta yapılacak tören ve etkinliklerin Kovid-19 sürecinin ardından daha yoğun katılımla ve görkemli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli planlamalar yapılıyor.

Muş Valisi İlker Gündüzöz de Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'la birlikte Danişmentgazi Mahallesi'ndeki 238 hektar alanda kurulan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, etaplar halinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Gündüzöz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılacak kutlamalarla Anadolu'nun giriş kapısı olan Malazgirt ilçesinde birlik ve beraberlik şuurunu hep birlikte tekrar edeceklerini söyledi.

Malazgirt Zaferi'ni genç nesillere hatırlatacaklarını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Tüm dünyaya milletimizin birlik ve beraberliğini tekrar göstereceğiz. Okçular Vakfı'nın önderliğinde ve devletin resmi kurumlarının desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Malazgirt çok güzel bir noktaya geldi. Tören alanımızda yapılan etkinlikler, her geçen yıl daha iyi oluyor. Geçen yıl hipodrom ve güreş alanı tamamlandı ayrıca millet bahçesi hizmete açıldı. Gittikçe taçlanan, güzelleşen, kendi kültürümüze, milletimize ve ecdadımıza yakışır bir alan haline geldi. Cumhurbaşkanımız 26 Ağustos'ta Malazgirt'te milletimize hitap edecek. 2019 yılında 100 bin kişi buraya toplanmıştı. Bu yıl daha görkemli ve daha fazla katılımlı bir Malazgirt Zaferi etkinliğine sahip olacağız."

"Etkinlikler ilçemizin tanıtımı için çok önemli"

Malazgirt'in dünya ve Türk tarihi için çok önemli olduğunu belirten Gündüzöz, tüm gençliğin dünya mirası olan bölgeyi görmesi ve ilçenin dünyaya tanıtılması açısından bu etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.

Zafer Anıtı'nda ve ilçe merkezinde de çeşitli etkinliklerin olacağını anlatan Gündüzöz, "Her geçen gün gelişen ve tarihi milli dokusu ortaya çıkan bir Malazgirt ilçesiyle karşılaşıyoruz. İnşallah yeni yapılmış ek tesislerle birlikte görkemli bir tören gerçekleştireceğiz. Şu anda bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Peyzajla ilgili bazı eksikliler gideriliyor. Alanda çok büyük bir eksikliğimiz yok. Daha da gelişerek devam edecek. Malazgirt Gençlik Kampı inşaatımız var. Bu kamp belli bir noktaya geldi. Her yıl yeni tesisler yapılarak alan daha fonksiyonel hale geliyor. Geçen yıl hipodrom ve güreş alanı yapıldı. Bu yıl Malazgirt Gençlik Kampı bitmiş olacak." diye konuştu.

Geçmiş yıllara göre Malazgirt'te daha kuvvetli bir etkinlik takviminin olacağını bildiren Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda yapılan aktivitelerin yanında daha da geliştirilmiş etkinlikler söz konusu olacak. Tabi sadece Malazgirt değil, Bitlis'in Ahlat ilçesinde de etkinlikler yapılacak. Bu coğrafyayı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Şehitlerimizin kabirlerinin bulunması ve savaş alanının savaş arkeolojisi teknikleriyle ortaya çıkması için Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kazı ekibi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda burası çok daha iyi noktalara gelecek."