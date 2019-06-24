Maraş'taki otel ve işletmelere talip olduklarını açıkladı

Türkiye'de Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Maraş bölgesinde atıl durumdaki otel ile işletmelere talip olduklarını belirtti.

Bülbüloğlu, "Kıbrıs, en çok İngiliz turistleri ağırlar. Muğla'nın turistik şehirleri en çok İngiliz misafirlerle çalışır. İngiliz turistlerin klasik tatil anlayışı, yeme, içme ve eğlence anlayışlarını çok iyi bildiğimiz için Maraş bölgesinde işimiz zor olmayacaktır. Güney Ege otelcileri olarak, Maraş bölgesinin konaklama tesisi ve işletmelerine talibiz. Kıbrıs, bu hayalet bölgeyi çalıştıramayacaksa almaya hazırız. Turizm Bakanlığı ve turizmci meslektaşlarımızla görüşme halindeyiz. KKTC Hükümeti'nin Maraş bölgesi kararına göre harekete geçmeye hazırlanıyoruz" dedi.

(Hürriyet)