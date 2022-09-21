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Marmaris'teki yangını söndürmek için havalanan Rusya'ya ait helikopter düştü
Türkiye
21 Eylül 2022 Çarşamba 16:44
Kıbrıs Genç Tv
Marmaris'teki yangını söndürmek için havalanan Rusya'ya ait yangın söndürme helikopteri Denizli'de düştü. 1 kişi öldü, 4 yaralı var.
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