Marmaris ve Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Türkiye'de Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.
Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.