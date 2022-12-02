MGK Bildirisi: "Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verilen destek kararlılıkla sürdürülecek"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Türkiye'nin uzlaşmacı ve samimi yaklaşımı ile çözüm odaklı diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesinin beklendiği vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsünde kabulünden duyulan memnuniyet dile getirilmiş, Kıbrıs meselesinde hakikatleri ve hakkaniyeti esas alan çözüm yollarını kapatma gayretlerinin akamate uğramaya mahkum olduğu ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verilen desteğin kararlılıkla sürdürüleceği ve diğer uluslararası kuruluşlar ile ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir."