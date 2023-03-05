Millet İttifakı’ndaki 5 partinin lideri yarın yeniden bir araya gelecek

Türkiye’de Millet İttifakı'ndaki 5 partinin genel başkanlarının, altılı masanın 12. toplantısının ardından yaşanan süreci değerlendirdiği dün akşamki toplantısından sonra yapılan açıklamada, 5 liderin yarın yeniden bir araya geleceği duyuruldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin önceki günkü açıklamaları sonrası yapılması kararlaştırılan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen, yaklaşık 4,5 saat süren toplantının ardından beş genel başkanın imzasıyla yazılı açıklama yapıldı.

- "Masamız aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır"

Açıklamada, "Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakı'nın belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir."

- "6 Mart Pazartesi tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz"

İlk günden itibaren ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz. Düne ve bugüne sıkışmadan, 'Yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız. Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.

Hedefimiz, kaybedeni olmayan bir zaferdir. Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız."

-Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı toplantısı sonrası açıklama: "Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantısının ardından, "Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor." paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında toplantının görüntülerinin bulunduğu video da yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023, 12:37