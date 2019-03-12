Mina'yı andılar

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta İran'da düşmüştü.

Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan'da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu.

Mina Başaran'ın ailesi ve nişanlısı Murat Gezer, Göktürk'teki mezarı başında anma töreni düzenledi. Hüseyin Başaran kızının mezarı başında dururken gözyaşlarına boğuldu.

Başaran Ailesi ile bağlarını hiç koparmayan, hatta daha da güçlendiren Gezer'in tören sırasında ayakta zor durduğu gözlendi.

Mina Başaran'ın mezarı çiçeklerle süslendi, hayrına hurma dağıtıldı.