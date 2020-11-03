Minik Ayda 91 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.

Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.

Hastane acil servis girişinde alkışlarla karşılandı

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı.

İzmir'de deprem sonrası enkazdan çıkarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin'in gözlerinin açık olduğu ve çevresine baktığı gözlendi.

Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekibinden Nusret Aksoy

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi.

Kadıköy Arama Kurtarma ekibinde görevli olan Aksoy, Gezgin'in hastaneye kaldırılmasının ardından kendisinin yerinin belirlenmesi ve ona ulaşma anını anlattı.

Önce çığlık sesi duyduğunu aktaran Aksoy, "Arkadaşlara 'Durun' dedim. Jeneratörleri, çalışan makineleri durdurdular. Büyük bir sessizlik oldu. 'İsmin ne senin ?' dedi arkadaş, 'Ayda ben' dedi. 'İyi misin ?' dedi, 'İyiyim.' dedi. Ondan sonra çalışma ekipleri aşağıya indi. Ben sadece elini gördüm. 'İyiysen elini salla.' dedi arkadaş. Elini salladı, 'İyiyim ben.' diye elini salladı." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Ayda Gezgin'in sağlık durumuna ilişkin soru üzerine bilgisi olmadığını belirterek, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı. İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum. 'Ayda ben, iyiyim' dedi. 'İyiysen elini sallayabilir misin ?' dedim, elini kaldırdı salladı." diye konuştu.

Kurtarma görevlilerinden İbrahim Topal

Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran ekipteki İbrahim Topal, "Sanki enkazdan değil, yeni banyosunu yapmış, havlusuna sarılmış gibiydi." dedi.

İHH Arama Kurtarma ekibinde görevli olan Topal, Gezgin'in hastaneye kaldırılmasının ardından çocuğa ulaşılma sürecini anlattı.

Zamana karşı yarıştıklarını vurgulayan Topal, "Hızlı şekilde enkaz altındakilere canlı ulaşmak derdimiz. Ayda mutfakta buzdolabı, bulaşık makinesi ve dolapların oluşturduğu bir yaşam üçgenindeydi. Zaten sürekli deprem öncesinde de verdiğimiz eğitimlerde deprem sırasında vatandaşlarımızın nerelerde saklanması ve nasıl önlemler alması gerektiğini konusunda bilinçlendirmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Topal, gece boyunca ses dinlemesi yaptıklarını aktararak, "Saat 3.00 ve 4.00'te sürekli dinlemeler yaptık. Seslenildi ve hiçbir ses gelmedi. Tam o noktadan da seslenildi. Uyumuş olabileceğini düşünüyoruz. Sabah uyandı zannedersem. Seslenince cevap verdi. Baba karşımda duruyordu çıkarken. Baba umutsuz değildi. Haber geldiğinde enkazın üzerine geldi. Daha önce kenarlarda bekleyişini sürdürdü." ifadesini kullandı.

" Sanki enkazdan çıkmamış gibiydi"

Çıkarılma anında babayla birlikte olduğunu ifade eden Topal, şöyle konuştu:

"Çok güzeldi. Sanki enkazdan çıkmamış gibiydi. Gayet iyiydi, bembeyaz yüzü vardı. Zeytin gibi gözleri vardı. Sanki enkazdan değil, yeni banyosunu yapmış, havlusuna sarılmış gibiydi. Bunu abartmıyoruz. Arkadaşlar da şahit. Bembeyaz bir yüzü vardı, çok güzeldi. İnanılır gibi değil, çok temiz ve berrak bir yüzü vardı. Ekiplerimizle çok temiz çalıştık."

Topal, tüm çalışmaların AFAD koordinasyonunda gerçekleştiğini anlatarak,"Saatler uzadıkça umutlar azalıyor ama AFAD koordinasyonunda gerçekten burada her an canlı biri çıkacakmış gibi çalışılıyor. Yoksa buradaki enkaz yığınını kaldırmak çok zaman almaz. AFAD'ın büyük titizlik ve hassasiyetle ekipleri yönlendirmesi sayesinde bu mucizeler gerçekleşiyor. Halen umutluyuz. Aile yakınları var çevrede. Ben İzmirlilere çok teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Güven: Ayda'nın genel durumu iyi

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde depremden 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin, 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Güven, İdil Şirin'in Kovid pozitif olduğunu hatırlatarak, onun için tedavisini aldığını, onun dışında bir sıkıntısının görünmediğini kaydetti.

Güven, annesi ve kardeşleriyle beraber olan Elif Perinçek'i ziyaret ettiğini ifade ederek, "Onun da durumu iyi, sıkıntısı yok. Yakından takip ediliyor." dedi.

Ayda Gezgin'in de bir süre önce hastaneye giriş yaptığını belirten Güven, "Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok. Hocalarımız gerekli işlemleri yapıyorlar. Tetkiklerini aldılar. Tetkiklerden sonra biz tekrar hocalarımızla görüşeceğiz. Takipleri devam ediyor. Ben bütün yaralı hastalarımıza geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Güven, gazetecilerin kurtarılanların uzun süre enkaz altında susuz ve gıdasız kaldığını hatırlatması üzerine, "Mutlaka kan, böbrek, idrar tahlilleri yapılacak. Koordinasyon merkezinde bakanlarımız açıklama yapıyorlar. Ayrıntılı bilgileri bakanlarımız yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taburcu işlemlerine ilişkin soru üzerine de Güven, "Onu şu anda söylemek zor. Hocalarımız uygun gördüğünde, durumlarının stabil olduklarını söylediklerinde biz de taburcu edeceğiz. Zaten çok fazla hastamız da kalmadı. İdil'in Kovid tedavisi sürüyor, sıkıntı yok." diye konuştu.

İdil Şirin'in ne zaman Kovid pozitif olduğunun belli olup olmadığına dair soru üzerine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de "Annesi ve kendisi Kovid pozitif. Muhtemelen daha önceden." dedi.