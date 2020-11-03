Minik Elif ailesine kavuştu...“Prensesim, anne senin yanında”

İzmir’deki depremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perincek, kendisi gibi enkazdan çıkarılan annesi ve iki kardeşiyle hastane odasında buluştu.

Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarıldıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilen ve çocuk yoğun bakım sevisinde tedaviye alınan Elif Perincek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine aynı hastanenin çocuk cerrahi bölümüne sevk edildi.

“Prensesim, anne senin yanında”

Elif Perincek, hastane odasında, enkazdan 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher, ablaları Elzem ve Ezel ve ailesine kavuşan baba Oğuz Perincek ile buluştu.

Basınla paylaşılan ailenin buluşma anı görüntülerinde duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Sedyeyle kızlarının bulunduğu odaya getirilen anne Seher Perincek, kızlarıyla tek tek konuşarak sevgisini ifade etti.

Kızı Elif’in elini tutan anne Perincek, “Prensesim, anne senin yanında. Ben seni çok seviyorum. Sen benim bebeğimsin. Sen benim bitanemsin” dedi.

Perincek kızlarının kendisine can yoldaşı olduğunu kaydederek, “Siz bana çok destek oldunuz. Siz benim her şeyimsiniz. Benim aslan kızlarım” diye konuştu.