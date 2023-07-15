MİT, Afrin'de 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonda 2020'de 40 sivilin hayatını kaybettiği Afrin saldırısının sorumlusu PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist Heysem Cuma'yı etkisiz hale getirdi.
Cuma, MİT tarafından 9 Temmuz'da Münbiç şehir merkezinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Terörist Heysem Cuma'nın, Cerablus'ta 2019'da 3'ü motosiklet, 2'si otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırılar ile 28 Nisan 2020'de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen ve 11'i çocuk, 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı saldırının sorumlusu olduğu bildirildi.