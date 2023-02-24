MİT, Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı planlayan teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırının planlanmasında ve uygulanmasında rol oynadığı belirlenen PKK/YPG'li Halil Menci'nin etkisiz hale getirildiği nokta operasyon Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı ilçesinde gerçekleştirildi

Ankara, 24 Şubat 23 (TAK): Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan PKK/YPG'li Halil Menci'yi Suriye'de gerçekleştirdiği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasını sağlayan terörist Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulunduğu tespit edildi.

Örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğu belirlenen Menci, MİT'in özel operasyon ekibince takibe alındı.

Terörist Halil Menci, 22 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.