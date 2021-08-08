Muğla'da devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor

Türkiye'de Muğla'da devam eden 7 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dalaman Havalimanı yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken Dalaman Havalimanı yakınlarındaki Kuzpınar mevkisinde orman yangını çıktı.

Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede gece de Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışma yürüttü.

Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara da müdahale devam ediyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde dün başlayan yangına ise ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına da müdahale sürüyor.

Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 11 gündür devam eden yangının söndürülmesi için de çalışılıyor.

İlçenin Eski Datça mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.