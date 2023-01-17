Nebati: “2023 yılında kişi başına gelirimizin 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz”

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’de yüksek büyüme performansının etkisiyle 2022'de kişi başına gelirin 10 bin dolar seviyesini aşacağını öngördüklerini belirterek, "2023 yılında da kişi başına gelirimizin daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz" dedi.

Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini paylaştı.

“Türkiye Ekonomi Modeli ile önemli bir başarı hikayesi yazdıklarını” ifade eden Nebati, küresel enflasyonun tarihi yüksek seviyelerde seyrettiği, taşımacılık maliyetlerinin hızla yükseldiği, son yüzyılın en zor senelerinden olan 2022'de, makroekonomik göstergelerin tamamına yakınında başarı elde ettiklerini vurguladı.

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin temel politika araçlarını "TL tasarrufların özendirilmesi, selektif kredi politikası ve yatırım ortamının iyileştirilmesi" olarak belirlediklerini anımsatarak, bu politika araçlarının etkin kullanımıyla birlikte dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

TL tasarrufları artırmak, finansal istikrarı güçlendirmek ve finansal derinliği artırmak üzere başta Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesabı olmak üzere birçok yeni adımı devreye aldıklarını hatırlatan Nebati, kısa bir sürede döviz tevdiat hesaplarında Cumhuriyet tarihindeki “en yüksek düşüşe” imza attıklarını bildirdi.

Nebati, “2022'nin ikinci yarısından itibaren döviz kurlarında istikrarı sağlarken finansal istikrarı da sağlamlaştırdıklarını, TL'nin reel olarak değer kazandığını” ifade ederek, TL'ye cazibeyi artırmak için ayrıca 6,6 milyar TL'ye ulaşan Gelire Endeksli Senet ihraç ettiklerini ve DİBS ile temettü gelirlerinde stopaj indirimi yaptıklarını anlattı.

Finansal araçlarda çeşitlendirme ve finansal sistem dışındaki atıl tasarrufların finansal sisteme kazandırılması amacıyla 21 Kasım 2022'de devreye aldıkları 5 ton altın karşılığında ihraç edilen Darphane Altın Sertifikaları'na bireysel yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini aktaran Nebati, "Bu teveccühün ardından bugün de 10 tonluk ikinci altın sertifikası ihracına çıkıyoruz." dedi.

-"Borsa İstanbul, 2022 yılında dolar bazında yüzde 111 ile en yüksek getiriyi sağladı"

Nureddin Nebati, altın sertifikası ihraçları, Altın Tasarruf EkoSistemi ve Altın Dönüşümlü KKM uygulamasıyla 2022'de altın rezervlerinin 129 ton artırılmasına katkıda bulunduklarını belirterek, brüt rezervlerin de 129 milyar dolarla son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Nebati, "Brüt rezervimizin 2022'de önceki yıla göre 18 milyar dolar artış kaydetmesinde KKM hesaplarının 1,4 trilyon TL'ye ulaşması, 11 milyar dolar tutarında Eurobond ihracı yapmamız ve ihracatımızın rekor seviyeye yükselmiş olması etkili olmuştur." dedi.

Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısının 1,4 milyon kişi artmasıyla yatırımcı tabanının genişlediğini ifade eden Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son bir yılda borsa şirketlerinin piyasa değeri yüzde 184 artışla 6,2 trilyon liraya ulaşmıştır. Halka arzları vergisel açıdan teşvik ederek şirketlerimizin 19,3 milyar liralık ek finansmana erişimine imkan sağladık. Böylece 2022 yılında 40 yeni şirket, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Türkiye, borsa performansıyla gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştı. Böylece Borsa İstanbul, 2022 yılında dolar bazında yüzde 111 ile en yüksek getiriyi sağladı. Yatırım, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fon büyüklükleri de sermaye piyasamızın derinleşmesi konusunda katettiğimiz mesafeyi açıkça ortaya koyuyor."

-"Kişi başına düşen milli gelirin bu yıl 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz"

Bakan Nebati, küresel pazarlardaki yavaşlama ve paritenin olumsuz etkilerine rağmen ihracatın 254,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını aktararak, ilk 3 çeyrekte gerçekleşen büyümenin yüzde 60'ının makine ve teçhizat yatırımları ile net ihracattan kaynaklandığını söyledi.

Ocak-Eylül 2022 döneminde yakaladıkları yüzde 6,2'lik büyümeye işaret eden Nebati, küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilirken, Türkiye'nin büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edildiğini belirtti.

Nebati, "İlk 3 çeyrekte ülke ekonomimizin performansını diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok berrak bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde Çin bizim yarımız, ABD ve Almanya ise yarımızdan da düşük bir oranda büyüme kaydetmiştir. Yüksek büyüme performansımızın etkisiyle 2022 yılında kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını öngörüyoruz ki bu, Orta Vadeli Program tahmininizin de üzerindedir. 2023 yılında da kişi başına gelirimizin inşallah daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.