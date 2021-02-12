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Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
Türkiye
12 Şubat 2021 Cuma 16:43
Kıbrıs Genç Tv
Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Denizcilerin durumunun iyi olduğu bildirildi
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