Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
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Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Denizcilerin durumunun iyi olduğu bildirildi

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