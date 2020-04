NTV muhabiri Korhan Varol, taburcu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan NTV muhabiri Korhan Varol, taburcu olduğunu ve evde karantinaya alındığını söyledi. Varol, "İlçe sağlık müdürlüğünden her gün arıyorlar. Ev karantinasının da şartları var. Bir Kovid-19 hastası neler yapabilir, neler yapamaz diye madde madde anlatılan kurallar var" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan NTV muhabiri Korhan Varol, canlı yayında bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Şu anda iyi olduğunu, zor günleri atlattığını belirten Varol, "Çok şiddetli bir öksürük vardı. Teşhis konmadan bir gün önce uyarıları dinlemeyenlerin yanında yayın yapmıştım. Orada lodostan etkilendiğimi düşünmüştüm. Şikayetlerimin arttığını gördüm. Şiddetli öksürük vardı ve sırtım ağrımaya başladı" dedi.

Varol, şöyle devam etti:

"Hastaneye gittim. Tomografi çektiler. Zatürre başlangıcı olmuştu. Virüs ciğerlerime saldırmış. Hayatımda hiç zatürre olmadım. İlk kez bir akciğer rahatsızlığım oldu. Basit bir soğuk algınlığı sanmıştım. Zatürreyi başlangıç kısmında teşhis ettiler. Beni hemen karantinaya aldılar ve tedavime başlandı.

Ateş hiç olmadı bende, en önemli semptomlardan biri. Ateş olmadan da bu belirtiler gösteriyor. Nefes alma zorluğu olan herkese standart prosedür uygulanıyor. Normal bir grip semptomu gibi hissediliyor.

Damar yolu açıyorlar ve C vitamini takviyesi veriyorlar. Virüsle savaşıyorsunuz, bağışıklığınız çökmüş durumda. Bu nedenle C vitamini takviyesi yapıldı. Sigara içmediğim, kötü alışkanlığım olmadığı için doktorların işi bir hayli kolaylaşmış."

'Bir Kovid-19 hastası neler yapabilir, neler yapamaz diye madde madde anlatıldı'

Taburcu olduğunu ve evde karantina sürecinin başladığını belirten Varol, bu süreci de şöyle anlattı:

"İlçe sağlık müdürlüğünden her gün arıyorlar. Ev karantinasının da şartları var. Bir Kovid-19 hastası neler yapabilir, neler yapamaz diye madde madde anlatılan kurallar var. Bu şartlara uyulmazsa 3 bin 150 TL cezası var.

Kapıda testler yapılıyor. Dün tekrar geldiler, yeni bir test yaptılar. Bu testin sonucunun negatife dönmesini bekliyorum. Eğer bu negatif çıkarsa, tekrar gelecekler ve bir test daha yapacaklar. Bu da negatif çıkarsa, 14 günü doldurduğumda karantina bitmiş olacak."

'Haberci her yerde haberci'

Varol, virüse nerede, nasıl yakalandığına dair yöneltilen soruya da şu yanıtı verdi:

"Haberci her yerde haberci, her yerde kapmış olabilirim. Nereden kaptığımı çok sorguladım, ama bu sorunun yanıtını vermek hayli güç. Evden çalışabiliyorsak evde kalmamız lazım. Arazide çalışınca o eldiveni, o maskeyi takmak lazım. Her an her yerden bu virüsü kapabilir. "