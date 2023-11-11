Numan Kurtulmuş: Yeni bir dünya sisteminin kurulması kaçınılmaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kıst Çağrısı" temasıyla düzenlenen Asrın İşadamları Derneğinin (ASRİAD) 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, derneği kuruluşundan evvel tanıdığını ve takip ettiğini söyledi.

Genel kurulun ana başlığında "kıst" kelimesinin kullanılması dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, bugün dünyadaki birçok sorunun kaynağının zihniyet meselesi olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, bugün dünyada en yoksulundan en zengin ülkesine kadar yaşanan temel sorunun gelir dağılımındaki adaletsizlik ve sınıflar arasındaki farklılıklar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu dengeyi yerli yerine oturtturmak bakımından 'Kıst' meselesinin hakkaniyetli, adaletli, gelir dağılımını ve gelir dağılımındaki adil bölüşümü önceleyen birtakım ekonomi programlarının gerçekleştirilmesinin şart olduğunu ifade eden bir çağrı olduğunun altını çizmek isterim. Aynı zamanda iç ekonomik bünyeler bakımından kamu anlayışı, kamu menfaati ve kamusal menfaat etrafında şekillenen bir yeni anlayışın da filizlenmekte olduğunu görüyoruz."

"Yeni bir küresel siyasal mimarinin şart olduğunun altını çizmek durumundayız"

Kurtulmuş, yeryüzünde hakkaniyeti ve adaleti ortaya koyacak yeni bir siyasal mimariye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Dünyada yaklaşık 3 asırdır egemen olan modern Batı dünyasının ortaya koyduğu temel kavramın "güç" olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Artık dünya bugün geldiği noktada, hem ekonomik dengesizlikler ve adaletsizlikler hem siyasi dengesizlikler ve hakkaniyetten uzak bir sistemin olması dolayısıyla daha büyük çatışmalara gebe hale gelmiştir. Dolayısıyla biz bu anlamda yeni bir küresel siyasal mimarinin de şart olduğunun altını çizmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'nin düzenlendiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Riyad'da. İnşallah en azından belli olumlu adımların atılabilmesi mümkün olur. Hepimiz cansiperane bir şekilde, 8 Ekim sabahından itibaren seferber olmuş, bu katliam nasıl durdurulabilir bunun mücadelesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki insanlık dışı saldırıların sona erdirilmesi için mücadele ediyoruz"

Soykırıma varan katliamların sadece Gazze'de değil, aynı zamanda Batı Şeria'da da yapıldığını kaydeden Kurtulmuş, "Hem ecdattan sorumluluğumuz gereği hem insani ve vicdani sorumluluğumuz gereği her türlü gücümüzü ortaya koyarak Gazze'deki insanlık dışı saldırıların sona erdirilmesi için gayret ediyoruz, mücadele ediyoruz." dedi.

Batı'nın zulmü önlemek için hiçbir girişimlerinin olmadığını belirten Kurtulmuş, "Ben geçtiğimiz ay 4 tane uluslararası temasta bulundum. 40'a yakın parlamento başkanıyla görüşme imkanımız oldu. Genel kurullarında konuşma imkanımız oldu. Önemli bir kısmının tavrı, gerçekten insanlığı rencide edecek bir tavırdır. Yani neredeyse bir kısmı İsrail'den daha fazla İsrailci davranmaktadır." diye konuştu.

"120 ülkenin hiçbir karşılığı yok mu?"

Kurtulmuş, bu kafa yapısının yürümeyeceğini, Ukrayna ve Filistin'deki sorunu da çözemeyeceğini dile getirdi. Şu anda Batı'nın gücünü gösterip talimat vermesi durumunda Netanyahu hükümetinin bir saat içerisinde ateşkesi sağlamak zorunda kalacağını vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü biliyoruz ki nasıl vekil örgütler üzerinden birtakım mücadelelere giriyorlarsa şimdi vekil devletler üzerinden bazı mücadelelere girmeye başladılar. Bu oyunu biliyoruz. Allah'ın izniyle bu oyunu bozacağız. Yeni bir dünyanın kurulabilmesi fikrine çok çok yakın bir noktadayız. İnsanlığın başka çıkış yolu yoktur. 5 tane ülke, 1 tanesi bir şey söyleyecek. Bütün dünya orada. 120 tane ülke demiş ki 'İsrail burada katliam yapıyor, bunu durduralım.' Durduramıyorsun. 120 ülkenin hiçbir karşılığı yok mu?."

Kurtulmuş, dünyanın dört bir yanında Filistin'e özgürlük mitingleri düzenlendiğini hatırlatarak, "Fransa'da, Berlin'de, Londra'da, Washington'da dünyanın birçok büyük merkezlerinde yüz binler sokaklara çıkıyor. 'Yeter artık, bu insanlık suçunu durdurun' diyor. Hatta dünyanın birçok başkentinde inanç olarak Yahudilik dinine mensup olan çok sayıda insan sokağa çıkarak 'Biz İsrail'in zulmünün karşısındayız, Filistin halkının yanındayız' diyerek gösterilere destek veriyor." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye'nin dik duruşuyla birlikte, hem 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek yıllardır söylediğimiz yeni bir dünya sisteminin kurulması kaçınılmaz bir şekilde yaklaşıyor." dedi.

İsrail'in Gazze operasyonunda buldozerlerle ezilerek katledilen ABD'li Rachel Corrie olayını hatırlatan Kurtulmuş, "Dini dinime benzemez, dili dilime benzemez, kültürü kültürüme benzemez olan Rachel Corrie ile yan yana durmayı, adı Ahmet, Mehmet olan ama İsrail'in ve güçlünün adını duyduğu zaman ayakları titreyenlerle yan yana durmaya bin kere, milyon kere tercih ederim." diye konuştu.