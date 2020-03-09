Nusret’in 8 Mart ücretsiz menüsüne yoğun talep

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde jest yaparak restoranlarında kadınları ücretsiz özel menüyle ağırlayacağını açıklayan Nusret Gökçe’nin restoranlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde jest yaparak restoranlarında kadınları ücretsiz özel menüyle ağırlayacağını açıklayan Nusret Gökçe’nin restoranlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe 8 Mart Kadınlar Günü’nde tüm kadınları ücretsiz olarak restoranlarında ağırlayacağını duyurdu.

“Kadınlar Günü’nü birlikte kutluyoruz, siz olmasaydınız biz olmazdık” diyen Nusret’in Etiler’deki restoranının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bu yıl da yoğun talep gören ücretsiz menüleri Nusret geçen yıl da Kadınlar Günü’nde restonlarında ücretsiz sunmuş ve 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırladıklarını açıklamıştı.

Nusret 8 Mart için yaptığı paylaşımda annesiyle bir kare yayınlayarak, “Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim” mesajını yazdı.

Öte yandan 23 Nisan’da ise çocuklara özel ücretsiz menü veren Nusret, 5-18 yaş arası 47.578 çocuğu ücretsiz misafir etmişti.