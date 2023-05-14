Oğan: "Tutunacağımız tavır milletimizden yana olacak"

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada seçimlerin ikinci tura kalacağını ifade etti. Kendilerinin seçimin kaderini belirleyen unsur olacağını ifade eden Oğan, "İkinci turda milletimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız." dedi. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadele, Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışılmaması ve Suriyeli sığınmacılara ilişkin şartları olduğunu ifade eden Oğan, "Muharrem İnce'ye yapılanlar bize de yapıldı. Demek ki Oğan'ın rolü hayal edilenden çok daha önemliymiş" diye konuştu.