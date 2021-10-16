Oktay: "Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır." dedi.

Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı Açılış Töreni'nde konuşan Oktay, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında şehadet mertebesine ulaşan 498 kahramanın aziz hatıralarının Ankara'da yaşayacağından duyduğunu mutluluğu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Oktay, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) köklerinin tarihe uzanan kardeşlik bağlarıyla birbirine sarılmış ve gönül birlikteliği yapmış iki devlet olduğunu belirterek, "Bu bağlar, milletimiz ile Kıbrıs Türk halkının kadim dayanışması ve milli davaya olan inancımızla beslenerek bugünlere gelmiştir." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının, 1071'de Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt ruhunun ve devamında milli mücadeleyle yayılan diriliş ruhunun merkezinde olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk halkı, 1571'den bu yana Kıbrıs adasının asli unsuru olduğu kadar Türk milletinin de ayrılmaz bir parçasıdır. 1878'den itibaren adada baş gösteren hiçe sayılmalara, zulüm ve haksızlıklara milletimizin sessiz kalamayışı bundandır. Kıbrıs Türk Halkı Rum-Yunan mezalimine karşı direnirken, yediden yetmişe tüm Türkiye’nin Kıbrıs Türkü'nün yanında oluşu geçmişten gelen bu kader birliğindendir. İşte bu köklü kardeşlik bilinciyle; 1974 Barış Harekatı'nda Mehmetçik ve Mücahitlerimiz omuz omuza istiklal mücadelesi vermiştir. Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nü hedef alan baskı, terör ve insanlık dışı sindirme çabalarına son vermiştir. Harekat hafızalarda silinmeyen izler bırakmış, Mehmetçiğimizin kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklemiştir."

"Hatıra ormanında 498 fidan büyüyecek"

Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtararak, özgürlük ve refaha kavuşması için şehitler verildiğini hatırlatan Oktay, "498 kahraman için bu hatıra ormanında 498 fidan büyüyecek." dedi.

Oktay, şunları söyledi:

"Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtararak özgürlük ve refaha kavuşması için verilen mücadelede şehit verdiğimiz 498 kahramanımız için bu hatıra ormanında 498 fidan büyüyecek. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatacak ve gazilerimizin cesaret timsali olacak bu alanda dikilen fidanlar, Türkiye-KKTC dostluğu gibi kök salarak ebedileşecektir. Kıbrıs Türkü'nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan ve bu uğurda gözlerini kırpmadan can veren tüm Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle anıyorum. Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesine öncülük eden Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı şükranla yad ediyorum. Kuzey Kıbrıs'ta yazılan diriliş destanının hayattaki canlı tanıkları olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

"Modern bir Altındağ inşa ediliyor"

Altındağ'ın Gazi Başkent Ankara'nın güzel ilçelerinden biri olduğu aktaran Oktay, Altındağ'ın sahip olduğu potansiyelle Ankara'nın bağrındaki Anadolu olduğunu söyledi.

Altındağ'ın Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli'nin doğup büyüdüğü, Cumhuriyetin kurulduğu ve İstiklal Marşı'nın yazıldığı milli iradenin sembol ilçelerinden biri olduğunu belirten Oktay, şunları dile getirdi:

"Belediye Başkanımız Asım Balcı ile gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinin verildiği bir kente dönüşen Altındağ, Başkent’te yerelden kalkınmaya güç katmaktadır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz, tüm illeriyle gelişip ilerlerken tüm ilçeleriyle başkent Ankara'mız da, Altındağ da bu ilerlemeden payını almaktadır. Altınşehir projesinden tarihi alanların ihyasına; kentsel dönüşümle planlı ve modern bir Altındağ inşa ediliyor. Meyve ormanları, yenilenebilir enerji projeleri ve altın bahçe rekreasyon alanı gibi yeşil projelerle Altındağ'ın çehresi değişiyor. Yol çalışmaları, trafik düzenlemeleri ve spor tesisi yatırımlarıyla alt yapı güçleniyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılına ilerlerken inanıyorum ki Başkentimizin bu güzel ilçesi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek bir çekim merkezi haline gelecektir. Bizler de Cumhurbaşkanımız liderliğinde yeni şehircilik vizyonu ile belediyelerin yanında olmaya devam ediyoruz.

Dün itibarıyla bir icraat bütçesi olarak hazırladığımız 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimizi tamamlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisimize gönderdik. Bütçe teklifinde 'Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi' programı ödeneğini, yaklaşık yüzde 39 artırarak 158 milyar 258 milyon lira seviyesine çıkarmış durumdayız."

Oktay, yenilikçi ve çevreci yatırımlara odaklanılacak bütçede yerelde özellikle akıllı kentler ve çevre dostu şehirler alanında yeni ufuklar açılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Akıllı ulaşım ve park yerleri, yaygın wi-fi ağları, dijital kiosklar, akıllı trafik uygulamaları ve temiz enerji yatırımlarını destekleyecek ve öncelik vereceğiz. Yeşil dönüşüm doğrultusunda şehirlerimizi millet bahçeleri gibi yeşil alanlarla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların da çevreyi kirletmesine engel olacağız. Sadece Ankara'da 20 adet millet bahçesi projemiz var ve yeşil koridorlar ile ülkemizin dört bir tarafını sarıyoruz. Ayrıca katı atıktan hava ve gürültü kirliliğine kadar, çevreye zarar veren tüm unsurların olumsuz etkilerini bertaraf etmeye yönelik yatırımları şehirlerimizde yaygınlaştıracağız. Altındağ Belediyemizin zaten halihazırda bir 2023'e doğru yeşil Altındağ planı olduğunu biliyoruz; buna akıllı şehir uygulamaları ve temiz enerjiyi de ekleyerek yeşil kalkınma devrimine Altındağ'dan en güçlü desteği vereceğinize inanıyorum. Ayrıca açılışını yaptığımız KKTC parkı ve hatıra ormanı gibi Türkiye ile KKTC arasında kültürel ve insani ilişkileri güçlendiren projelerde ve kardeş belediye iş birliklerinde Altındağ'ı öncü olarak görmeyi arzu ediyoruz."

"Akdeniz'de rotasını şaşıran, cevabını alır"

Park ve hatıra ormanı gibi vesilelerle şehitlerin hatıralarını yaşatmak, mili dava yönündeki kararlılığı unutturmak isteyenlere göstermek için de önemli bir anlam taşımakta olduğunu vurgulayan Oktay, "Kıbrıs Türk halkı, yaşanan tüm zorluklara rağmen toplumsal varlığını en güçlü şekilde korumanın yanı sıra kendi devletini kurmuş ve sahip çıkmıştır. Sahip çıkmaya da devam etmektedir." dedi.

Oktay, şunları kaydetti:

"Tarih bize Rum tarafının derdinin bir ortaklık devleti kurmak olmadığını açık şekilde göstermektedir ve tarih, görmeyi bilenler için iyi bir uyarıcıdır. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm, ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür. Bu anlayışla Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye tam destek veriyor, uluslararası toplumu bu gerçekçi öneriyi ön yargısız bir şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Uluslararası toplumun vicdanında ön yargıların hakikatlerin önüne geçmesi kabul edilemez. Özellikle Doğu Akdeniz'de ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayan girişimlerle ve bu kafayla bir yere varılamaz. Bunu anlamamakta direnen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak, kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran, cevabını alır. Kiminle anlaşma yaparlarsa ve ne tür anlaşma yaparlarsa yapsınlar. Ne yaptıkları anlaşmalara ne arkasına sığındıklarına güvenerek şımarıklık yapmaya çalışmasınlar. Buradan Yunanistan'a da Kıbrıs Rum Kesimi'ne de bir kez daha hatırlatmak isteriz. Yaparlarsa tarihte olduğu gibi bugün de gelecekte de alacakları cevabı çok net bilirler."

Oruç Reis gemisinin Mersin Körfezi'nin güneybatısında, Deniz Kuvvetleri unsurlarının refakatinde faaliyetlerine devam edeceğinin altını çizen Oktay, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve çıkarlarını koruduğumuz gibi Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını da aynı kararlılıkla korumayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan Maraş bölgesinin yeniden hayat bulması yönünde verdiğimiz karardan vazgeçmeyeceğiz. İki egemen devletli çözüm irademizden geri adım atmayacağız. KKTC'de üreten hem adaya hem bölgeye katkı veren iş insanlarının, üniversitelerin, turizmcilerin emeklerinin zayi olmasına izin vermeyeceğiz. Ekonomik ve kalkınma iş birliğimiz çerçevesinde KKTC'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere ve altyapısına ayrı ayrı eğilmeye ve kalkınma adımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı'nın bir kez daha hayırlı olmasını diliyor. Türkiye-KKTC gönül birlikteliğini yeni boyutlara taşımasını diliyorum. Bu anlamlı projenin açılışına katılan Altındağ'ın güzel insanlarına, hepinize teşekkür ediyorum."

Açılış töreninin ardından Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile hatıra ormanına ağaç dikti. Ardından Kıbrıs gazileriyle fotoğraf çektiren Oktay, açılış törenine katılan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

Oktay'a, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021, 23:43