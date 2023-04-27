Oktay: "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi...Bugün programlarına devam edecek"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." dedi.

Oktay, dün, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın Sivas'taki açılış töreninin ardından, trenle Ankara'ya dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun" sorulduğu Oktay, Erdoğan'ın Sivas'taki programa katılmayı çok arzu ettiğini ancak biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın bugün programlarına devam edeceğini belirten Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Programlarda revize her zaman olabilir. Cumhurbaşkanımız çalışmalarına devam edecek. Çok yoğun programları vardı. Kendisi de ifade etti, hafif bir üşütme geçirdi." diye konuştu.