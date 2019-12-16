banner22

Oktay: "İHA'mız KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak"

Oktay: "İHA'mız KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak"
banner30

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye'den KKTC Geçitkale Havaalanı'na giden ilk insansız hava aracına (İHA) ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar TB2 tipi İHA'nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, "Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı'na ulaşan ilk İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Uluçay: "Görevimiz, gençleri layık oldukları...
Uluçay: "Görevimiz, gençleri layık oldukları...
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿