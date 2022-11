Oktay: "Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu eylemin gerçekleştiğini değerlendiriyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, İstiklal Caddesi'nde Mis Sokağı kavşağında talihsiz bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın, bir bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz şu ana kadar ki elde edilen bilgiler bu çerçevede." diye konuştu.

Oktay, patlama alanındaki çalışmaların tüm yoğunluğuyla devam ettiğini kaydederek, tüm kamera kayıtlarının incelendiğini ve patlama alanının hemen yanı başındaki tüm mağazalardaki çalışanlar da dahil, görgü tanıklarının tamamıyla olayla ilgili görüşüldüğünü ve gerekli değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

Durumların netleştikçe basınla, medyayla ve milletle paylaşılacağını dile getiren Oktay, şu bilgileri verdi:

"An itibarıyla 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da tekrar baş sağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var. İlk etapta Taksim İlk Yardım Hastanemiz olmak üzere çeşitli, farklı hastanelerde bu yaralılarımız da tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi de biran önce sağlığına kavuşurlar."

Oktay, emniyet güçlerinin, savcılığın ve adli birimlerin çalışmalarını yürüttüklerini, olay yeri incelemenin tüm hızıyla devam ettiğini, olay yerinde görevli 8 savcı olduğunu, Adli Tıp'ta da 6 savcının ilave olarak çalışmalarını devam ettirdiğini kaydetti.

Bu sayıların gerektiğinde artırılarak tüm lojistik destek ve gerek adli gerekse de idari boyutta tüm çalışmaların güvenlik boyutunda yapıldığının altını çizen Oktay, son ana kadar da olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

"Her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de huzur ve güven hakim, gerek sınırlarının içerisinde gerekse de sınırlarının ötesinde. Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında kim varsa, her kim varsa sonuna kadar sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse, bunun arkasından diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşılacaktır ve yine Türkiye'ye getirilecektir. Gereği yapılacaktır, yargıya teslim edilecektir. Her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil. Bunu herkes böyle bilsin. Her yönüyle, şu anda kalkınma yönünde, güvenlik yönünde, huzur yönünde istikrarı sağlamış bir ülke ve dünyada, bölgesindeki ve dünyadaki birçok olayda söz sahibi olan bir Türkiye'ye hiç kimse bu tür eylemlerle ne mesaj verebilir ne de yolundan döndürebilir. Türkiye tüm kararlılığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çözeceğiz. Çok yakında çözeceğiz ve çözdüğümüz zaman da sadece bu olayın tetikçileri değil, bu tetikçilerin arkasında kim varsa, önünde, sağında, solunda gerek içeride, gerek dışarıda her kim varsa bunun hesabı tamamından sorulacaktır. Ben bu mesajı paylaşmak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Endonezya'ya uğurladıklarını hatırlatan Oktay, "Tüm bilgileri gitmeden önce aldı, detaylıca değerlendirdik. Yolda da anbean zaten takip ediyorlar. Sonrasında da yine detaylı olarak takiplerini sürdürecekler. Biz de bilgi arz etmeyi sürdüreceğiz. Orada da G20'de zaten yine Türkiye biraz önce ifade ettiğim çerçevede yürüdüğü yolda kararlılıkla yürüyecektir ve bunu da orada yine tüm dünya görecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, patlamada yaralananları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alandaki incelemelerinin ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

İlk olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne giden Oktay ve Soylu, yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Doktorlarımız elinden geleni yapıyor"

Ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Oktay, olay yerindeki değerlendirmelerinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları, vali, başsavcı, ilgililer ve komutanlar ile hastanelerdeki hastaları tek tek ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Fuat Oktay, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"81 olarak açıklamıştık hatırlarsanız, 39'u taburcu olmuş durumda. Şimdi burada da görüştük. Yine Taksim'de de görüştüğümüz, diğer hastanelerde de görüştüğümüz arkadaşların çoğu hastalarımızın, aslında taburcu olabilecek durumda olanlar yine. Ama her ihtimale karşı bu geceyi burada geçirelim şeklinde doktorlarımızın tavsiyesi üzerine duruyorlar. İlk başta söylediğimiz 2 kritik olan hastamızın durumu devam ediyor yoğun bakımda. Doktorlarımız da tüm sağlık ekiplerimiz de elinden gelen her türlü çalışmayı yapıyorlar. Sayın Bakanımız da güvenlik boyutunu her türlü tüm aşamalarıyla birlikte yakın takipteler, yine Valimiz aynı şekilde. İnşallah ona ilişkin de çok yakında gerekli açıklamalar yapılacaktır."

Ziyaretlerde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022, 12:23