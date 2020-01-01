Oktay: "Oyunları bozmak üzere Kıbrıs'tayız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Suriye ve dünyanın diğer yerlerindeki olaylarla ilgilenirken, bir taraftan Doğu Akdeniz'de aşama aşama etrafı sarılan bir Türkiye görüldüğünü anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunu görüyorduk, buna göre de tedbirlerimizi alıyorduk zaten. Buradan da özellikle son dönemde Libya ile yapılan bu Münhasır Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile birlikte burayı da yırtarak devam ettik. Buradan da yırtarak çıktık. İki şekilde yırtarak çıktık. Bir, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın gerek karşıdaki kıyı komşu ülkelerle yaptıkları anlaşmalar...Mısır'dır, daha önceden yapılan Lübnan, İsrail ile yapılan anlaşmalar, o çerçevede bölgedeki hidrokarbon kaynaklarını tamamen kendi çıkarları doğrultusunda kullanması ve oradaki Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplumunu tamamen dışlaması ve Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın çıkarlarını yok sayacak şekildeki harekatını biz orada Fatih ve Yavuz'u göndererek, Barbaros'u göndererek, hem sismik ama onun ötesinde sondajlara girerek bir o planı yırttık. Ama bunu yaparken de şunu söylüyoruz, 'Bunun riskleri varsa biz bunun risklerini alırız.' Zaten sonunu çok aşırı düşünen de kahraman olamaz."

Bunun için de çok eleştirildiklerini belirten Oktay, "Ne işiniz var orada" diye sorulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayaklarımızı suya sokamayacak bir konudan bahsediyoruz" dediğini ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"(Libya'da ne işimiz var), 'Kıbrıs'ta ne işimiz var' diye soranlara sesleniyorum, biz ayaklarını suya atamayacak bir şekilde veya olta atamayacak şekilde, bize karşı oynanan oyunlar var, bunları yırtmak üzere oradayız. Bu oyunları bozmak üzere oradayız. Bence kamuoyunun da -bazılarının bu konuyu pek anlayabileceğini zannetmiyorum ama Meclis'te de gördük, durumlarını da performanslarını da gördük ne yazık ki- orada ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın ne demek istediğini biraz daha irdelemesi gerekiyor sanırım. Buradan sizlere de özellikle ifade etmek isterim. Bir Doğu Akdeniz'de bunu yırttık, bu oyunu bozduk, iki, Libya'yla olan anlaşma ile bizi karasularımıza hapsetme, sularımız da değil karaya hapsetme oyununu bozduk. Yunanistan'ın son zamanlarda gündeme getirdiği bir harita var. Adım adım... Türkiye, zannediyorlar ki sadece içeride, Türkiye içeride değil hem içeride hem dışarıda hem komşularıyla gelişmeleri anbean takip eden bir ülkedir. Dolayısıyla gelişmeleri çok dikkatle takip ettik, ediyoruz. Bunlara da müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Ama bunu ifade ederken de şunu söyledik, sonucu ne olursa olsun. Biz tarihte de bunu yaşadık. Risk varsa alırız, gereği neyse yaparız."