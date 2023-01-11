Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu kabul etti

Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu kabul etti
banner94
banner90

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin karşılıklı geliştirilmesi kapsamında, kamu kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, istikrarlı, verimli ve etkin hale getirilmesi konuları görüşüldü.

banner91
2023 Yılı Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü'nün değerlendirildiği görüşmede, KKTC'de çeşitli alanlarda sürdürülen proje ve faaliyetlerin son durumları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin KKTC'deki yatırım faaliyetleri kapsamında, e-devlet hizmetlerinden KKTC vatandaşlarının yararlandırılması, DSİ projeleri ile organize sanayi bölgeleri, enerji ve sosyal hizmetler alanlarında karşılıklı yapılacak projeler üzerinde duruldu.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Özsoy, KTSYD Başkanlığına aday olacağını açıkladı
Özsoy, KTSYD Başkanlığına aday olacağını açıkladı
  1. Spor
﻿