Olağan Kurultay'ın temmuz sonunda yapılması planlanıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de, 28-29 Mart'ta yapılacağı duyurulan ancak koronavirüs önlemleri kapsamında ertelen 37. Olağan Kurultay'ın yeni tarihine ilişkin belirsizlik ortadan kalkıyor.

Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran'dan itibaren "kontrollü sosyal hayata" geçişin ardından CHP yönetimi de ertelenen kurultayın nasıl yapılacağını tartışmaya başladı.

Virüsün bulaşma riskinin sürmesi nedeniyle "kapalı mekan" fikrinin tamamen dışlandığı partide, kurultayın açık alanda yapılması kararlaştırıldı.

Tarih konusunda da farklı görüşlerin ele alındığı CHP'de, Kurban Bayramı öncesi kurultayın yapılması fikri ağır bastı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, kurultayın yeni tarihi de ele alındı. MYK'de kurultayın 25-26 Temmuz'da yapılabileceği belirtildi.

Bu konuda fikir birliği sağlanması üzerine kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Bilkent Odeon'un kiralanması kararlaştırıldı.

İki gün sürecek, seyircisiz olacak

Karar üzerine CHP Genel Merkezi tarafından hazırlıklara başlanırken, karar Bilim Kurulu'na da bildirildi.

Aksi bir durum olmaması halinde 25-26 Temmuz'da seyircisiz toplanacak 37. Olağan Kurultay sırasında tüm hijyen kuralları uygulanacak. Delegeler ile kurultayda görevli olanların yemek ve su ihtiyaçları da parti tarafından karşılanacak.

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılacak. İlk gün seçimlerinin akşam erken saatlerde bitmesi beklenirken, ikinci gün yapılacak PM seçimlerinin ise çarşaf liste olması halinde uzayabileceği ifade edildi.

CHP kurultayı ile ilgili ilanın yarın gazetelerde yer alması bekleniyor.