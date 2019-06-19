Ölü sayısı 4'e yükseldi

Türkiye'nin Trabzon ili Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları devam etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Araklı ilçesindeki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.Soylu, dün kuş uçuşu 7-8 kilometre civarı olan bir tepenin heyelanla birlikte akması suretiyle önüne dereyi de alarak oluşturduğu selin, iki derenin birleştiği bu alanda ciddi tahribata yol açtığını belirterek, "İlk belirlemelerde hemen 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmişti, ardından 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmişti." diye konuştu.

Burada 4-5 gün önce ciddi yağmur yağdığına işaret eden Soylu, "Bunun üzerine gerek DSİ gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de Araklı Belediyesi ekipleri burada çalışıyorlardı. Tam da öğle molası verdikleri zaman dilimi içinde, hemen karşıda bir bakkal diyebileceğimiz, köy bakkalı diyebileceğimiz bir yerde yemek yerken, istirahat ederken sel onları burada yakalamış oldu." dedi.

Soylu, 4 kullanılmakta olan, 3 de yarı kullanılan ama içinde kimsenin bulunmadığı bina olmak üzere toplam 7 binayı selin yerinden sökerek götürdüğünü ancak temellerinin kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:



"İş makineleri, ağır iş makineleriyle arama kurtarma çalışmaları sabah başladı tekrar çünkü arazi ve alanı taradı arkadaşlar, taramaya hala devam ediyorlar. 280 arama kurtarma ekibimiz jandarmadan AFAD'a kadar, AKUT'a kadar arama kurtarma ekipleri şu anda bu hatta boylu boyunca aramaları devam ettiriyorlar. Şu anda ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz önce bir kişiye daha ulaşıldı ve bizim belirlediğimize göre ve burada elde ettiğimiz, tüm köyde çalışmalarla yapılan değerlendirmelerde 6 kişimiz daha kayıp. Bu 6 kişi konusunda da arkadaşlarımız özellikle hangi bölgelerde olabileceklerini düşünerek oraya yoğunlaşıyorlar."



Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarında köpeklerin de kullanıldığını belirterek, "Ama toprak mil olduğu için belli noktaların altını arama kurtarma köpeklerimiz hemen hissedemiyorlar. Onun için bir taraftan arama kurtarma timlerimiz, araç gereçlerimiz yoğun çalışma ortaya koyuyorlar." ifadesini kullandı.

Soylu, gerek hasarlar gerekse vatandaşın kayıplarının tazminiyle ilgili gerekli müdahalenin hemen bugün itibarıyla gerçekleştiğini belirtti.



Bulundukları bölgede yer alan okula değinen Soylu, "Bu okulun alt katları ciddi biçimde etkilenmiş durumda. Onun için buradaki hasarın tamamen karşılanması konusunda arkadaşlarımız tespitleri yapıyor, yapacaklar. Vatandaşlarımızın da bu konudaki hasarları tespit edilecek ve gereği yerine getirilecektir." ifadesini kullandı.



Yaşanan afetten ötürü "geçmiş olsun" ve baş sağlığı dileklerini yineleyen Soylu, "Tabii bu coğrafyanın kendine ait heyelanları, sel baskınları oluyor ve bunlara ait tedbirler de sürekli alınmaya çalışılıyor ama en tepeden gelen bir selin, daha doğrusu kopmanın, heyelanın oluşturduğu böyle bir felaketle karşılaştık." diye konuştu.



Bakan Soylu, olayın meydana geldiği andan itibaren Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, bir müddet sonra da kendisinin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile olay yerine geldiklerini anımsatarak, "Bu konularda doğayla mücadele etmek değil, doğayla savaşmak değil, bazen onun arzu ettiği şekilde de davranmak belki de bizim yapmamız gereken tedbirlerimizi de alarak." değerlendirmesinde bulundu.

Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulunuldu

Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulundu.

Araklı ilçesindeki sel ve heyelanın ardından dün gece kente gelen Soylu ve Pakdemirli, Yeşilyurt ve Çamlıktepe mahallelerinin ardından, hasar gören Araklı- Bayburt kara yolunda da incelemede bulundu.

Bölgede devam eden çalışmaları yakından takip eden Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yukarıdan aşağı gelen toprağın yolu kapatan kısmının açılması hususunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Soylu, "Zannediyorum yakın bir zamanda buradaki yığıntıyı almak lazım ki aldıktan sonra suyun akışını normale döndürmek gerekir. Tüm makineler, ekipmanlar burada bunun için çalışıyorlar; yukarıyı biraz daha rahatlatmak için. Arama kurtarma çalışmaları, burada da orada da devam ediyor." diye konuştu.

Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'ye, incelemelerde AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

Soylu ve Pakdemirli, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Pakdemirli: Tamamen doğal bir afet

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise bir gazetecinin "HES borusunun patladığına dair köy sakinlerinden eleştiriler duyduk." ifadesini kullanması üzerine, "Burada HES ile alakalı hiçbir durum yok. Tamamen doğal bir afet." vurgusu yaptı.



Bölgedeki coğrafyanın zorluğuna işaret eden Pakdemirli, "Gerçekten zorlu bir coğrafyada vatandaşlarımız hayat mücadelesi veriyorlar burada ancak bunun da ilacı köklü bitkilerin, sıkı bitkilerin, ağaçların burada olması." dedi.



Pakdemirli, heyelan riski haritalarının AFAD ve kendi Bakanlığının birimleri tarafından sürekli çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:



"Meteoroloji de bize bağlı olduğu için meteorolojik faaliyetler açısından son 5 gündür çok düşen yağışlardan dolayı gerekli uyarıları yaptık. Dün itibarıyla da Valiliğimiz halkımıza tüm uyarıları yaptı. Yani 'Bu bölgeyi terk edin, daha yüksek yerlere geçin.' diye. Zaman zaman bu uyarıları dikkate almamızda belki eksikliklerimiz oluyor ama Türkiye'de bu 1 saniyede geliyor ve size bu felaketin bu kadar yakın olduğunu bazen hissedemiyorsunuz. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır, yaralılarımıza da şifa versin."

"3 gün daha yağış olacak"

Bakan Soylu'nun gerekli bilgileri verdiğini ancak bundan sonrasının da olduğunu, çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:



"3 gün daha yağış bekleniyor. Şu anda havanın güneşli olmasının bizi aldatmaması lazım. O yüzden burada arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. İş makinelerimiz çalışıyor. Kayıplarımız arasında iş makineleri içerisindeki operatörlerimiz de var. Bu sebeple vatandaşlarımıza mümkün mertebe daha emniyetli yerlere gitmesini şiddetle öneriyorum. Çünkü ne geleceğini bilmiyoruz şu anda. 3 gün daha yağış olacak. Mal tabii ki canın yongası. Vatandaşlarımız böyle bir travma yaşamışlar. Burada kalmak isteyebilirler ama herhalde kolluk kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz de onları en tatlı şekilde ikna edecek yolları bulacaklardır diye düşünüyorum."



Bakan Pakdemirli, "tarım arazilerindeki hasar ve telef olan hayvanlara" ilişkin soru üzerine, yaşanan acının çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Acımız çok büyük, hayvanları, tarım arazilerini konuşmaya gerek yok. Buradaki tüm tespitler, arama kurtarma faaliyetleri ve bulmamız söz konusu 6 vatandaşımızın inşallah bir kısmını canlı buluruz. Bu faaliyetleri tamamladıktan sonra her türlü gereğini yaparız. Hem tarımsal faaliyet hem de hayvan bakımından biz üstümüze düşen ne varsa, bunların gerekiyorsa tamamının tazmini konusunda üzerimize düşeni yapmaya Bakanlık olarak hazırız. Bunun sözünü hem Belediye Başkanı hem Valimize dün geceki toplantılarda ifade ettik." diye konuştu.



Cuma gününe kadar aralıklı olmak üzere yağış beklediklerini yineleyen Pakdemirli, "O yüzden vatandaşlarımızın mümkün mertebe daha emniyetli alanlarda konaklamasının temini çok değerli. Yerel yönetimler, belediyemizden, büyükşehir belediyemizden, valimizden bekliyorum." dedi.