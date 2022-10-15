Ölü sayısı 41'e yükseldi... Erdoğan, patlamanın meydana geldiği Amasra'daki maden ocağında incelemede bulundu...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu. Erdoğan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın olduğu maden ocağına gelen Erdoğan, ilk olarak maden sahasında inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.