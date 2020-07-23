Oruç Reis'i 15 savaş gemisi koruyor

Türkiye, uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak Antalya’nın bin 300 metre uzağındaki Meis Adası civarında sismik araştırma yapmak için Navtex ilan edince Akdeniz’de tansiyon yükseldi.

Lozan’a aykırı olarak Meis Adası’nı işgal edip silahlandıran Yunanistan, Türkiye’ye engel olmak için karşı Navtex yayınlayıp ordusunu alarm durumuna geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, olası bir çatışma riskine karşı 15’e yakın savaş gemisi, SİHA’lar ve F16’larla bölgede bayrak gösterdi.

YUNAN ORDUSUNDA TATİLLER İPTAL EDİLDİ

Yenişafak gazetesinin haberine göre, Akdeniz’deki çalışmalarını uluslararası hukuka uygun olarak devam ettiren Türkiye, önceki gün Meis ve Rodos arasında kalan bölgede sismik araştırma yapmak için Navtex ilan etti. 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere yayınlanan mesajda, bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı belirtildi. Bu Navtex’in ardından Yunanistan alarma geçti. Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü. Tüm tatilleri askıya alıp orduyu ‘kırmızı alarm’ seviyesine geçiren Floros, “Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz” açıklaması yaptı.

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