Oyuncu Süleyman Turan'ın 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Yeşilçam filmlerinde oynadığı yardımcı erkek oyuncu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, 83 yaşında vefat etti. Komşuların polise haber vermesiyle cesedi bulunan oyuncunun 2 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın 'esas oğlan'ın sadık dostu' rolleriyle tanınan oyuncu Süleyman Turan, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ölümüyle ilgili detayların netleştiği 83 yaşındaki Turan'ın evinde 2 gün önce öldüğü belirlendi.

2 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Süleyman Turan'ın kapıdaki gazeteleri almamasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. Süleyman Turan'ın iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAYINLANDI

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Sinema ve sanat camiasından pek çok isim sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajı yayımladı.

"TÜRK HALKI ONU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAK"

Turan'ın en yakın arkadaşlarından Kadir İnanır ise CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanarak şunları söyledi: "Benim çok sevdiğim kıymetli bir arkadaşımdı. Birçok filmde beraber çalıştık. "Onun dışında Süleyman Turan, Türk toplumuna verdiği katkılardan dolayı hepimizi çok onur kazandık. O her gittiği yerde güzel duygular saçan, güzel sözler söyleyen, herkesin sevdiği, hiç bir şeyi sorun yapmayan, hep içine atan, ressam, aktör, edebiyatçı, komple bir sanatçıydı. Biz onu çok seviyoruz. Hiçbir zaman ölmeyecek gönlümüzde. Türk halkı da onu hiçbir zaman unutmayacak."