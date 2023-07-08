Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Yaklaşık bir aydır gördüğü tedaviye cevap vermeyen sanatçı, 69 yaşında hayata veda etti.