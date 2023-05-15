Öztrak: "Seçim kesin olarak ikinci tura kaldı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin parti genel merkez binasında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir" değerlendirmesinde bulundu.
28 Mart'ta yapılacak olan ikinci tur seçimleri için 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti Türkiye'ye getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Öztrak, "Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak" diye konuştu.