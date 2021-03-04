Partisinden isitifa etti

Partisinden isitifa etti
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Türkiye'de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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