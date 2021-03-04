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Partisinden isitifa etti
Türkiye
04 Mart 2021 Perşembe 11:04
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
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