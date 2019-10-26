Pençe-3 Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-3 Harekatı Irak’ın kuzeyinde planlandığı şekilde sürüyor. Terör örgütü PKK’ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmaları devam ediyor.

Teröristlerin Haftanin bölgesinde kış üslenmesine girme hazırlığı yapan bir grup terörist tespit edildi. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlere düzenlenen operasyonda 4 PKK’lı terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi.